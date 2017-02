10 Ungkapan Populer di Kampus yang Perlu Diketahui Mahasiswa Internasional di Australia

SHARES

Banyak pelajar internasional memulai perkuliahan di Australia bulan ini dan salah satu hal yang dapat menyulitkan adalah membiasakan diri dengan cara penggunaan Bahasa Inggris di Australia. Ikuti penjelasan berikut ini untuk memahami sejumlah kata-kata dan frasa yang umum digunakan di universitas di Australia.

Sebelum mahasiswa baru di Australia memulai perkuliahan mereka di universitas, mereka akan menjalani event 'O-week" yang merupakan singkatan dari 'pekan orientasi' atau 'Orientation Week'.

Ini merupakan waktu untuk menjejaki kehidupan sebagai mahasiswa dan bertemu teman-teman baru.

Sebagai mahasiswa internasional, anda bisa jadi akan menghabiskan banyak waktu di 'campus'. Kata 'Campus' merujuk kepada bangunan-bangunan dan ruang yang membentuk sebuah universitas.

Jadi anda akan bertemu 'at the university' (di universitas) atau 'on campus' (di kampus).

Sebagai pelajar internasional di Australia, anda akan menemukan sejumlah Bahasa Inggris Australia atau Bahasa gaul. Berikut adalah 10 ungkapan yang kemungkinan akan sering anda dengar digunakan di kampus:1. Flat out

Jika anda mengatakan anda tengah 'flat out', itu artinya anda sedang sangat sibuk.

“This is my first week at uni. I’m flat out. I’ll have to meet you another time.” (Ini merupakan minggu pertama di universitas. Saya amat sibuk. Saya harus bertemu anda lain waktu.)