12 Negara Ramaikan Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival

jpnn.com, POLEWALI MANDAR - Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat kembali akan menggelar Polewali Mandar Internasioanl Folk and Art Festival (PIFAF) 2017.

Event yang didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini akan berlangsung pada tanggal 1-5 Agustus mendatang.

Namun, sebelumnya akan didahului pra PIFAF pada 26-31 Juli di Kota Polewai.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti mengatakan, event PIFAF ini akan diikuti 12 negara.

Negara-negara itu adalah, Inggris, Spanyol, Firlandia, Belanda, Rusia, Portugal, Jerman, Prancis, Vietnam, Tiongkok, Hong Kong dan Maroko.

Dari dalam negeri ada seniman, budayawan dan Komunitas Seni Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat serta dari provinsi se-Sulawesi dan Indonesia.

“Mereka merupakan peserta pendukung Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC). 12 negara tersebut di luar lima negara anggota International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF), lima negara anggota CIOFF yang akan meramaikan PIFAF, yakni; Slovakia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan India,” ujar Esthy.

Kepala Bidang Promosi Wisata Budaya Asdep Segmen Pasar Personal Kemenpar Wawan Gunawan menambahkan, PIFAF yang kali kedua diselenggarakan ini diharapkan akan lebih sukses dibanding 2016 lalu.