18 Pemain Real Madrid Buat Lawan Levante, Modric Absen

jpnn.com, MADRID - Entrenador Real Madrid Zinedine Zidane mengistirahatkan Luka Modric dan Keylor Navas saat El Real menjamu Levante di Santiago Bernabeu, Sabtu (9/9) mulai pukul 18.00 WIB.

Modric dan Navas tak dipanggil bukan karena cedera, melainkan sengaja disimpan untuk laga Liga Champions pekan depan.

Kedua pemain pilar yang biasanya selalu menjadi starter Madrid tersebut juga paling belakangan kembali ke tim usai menjalani tugas membela negaranya, Kroasia dan Kosta Rika, dalam kualifikasi Piala Dunia 2018.

Selain Modric dan Navas, Zidane juga tidak memasukkan nama Raphael Varane dalam daftar 18 pemain yang dipanggil. Varane baru berlatih Jumat (8/9) kemarin setelah perawatan cedera ringan.

Hingga pekan kedua La Liga, Madrid berada di posisi lima di klasemen sementara, mengoleksi empat poin dari dua laga. Sementara tamunya, Levante, berada di posisi enam, juga empat poin dari dua pertandingan. (rm/adk/jpnn)

Skuat Real Madrid vs Levante

Kiper: Casilla, Luca

Bek: Carvajal, Vallejo, Ramos, Nacho, Marcelo, Theo

Gelandang: Kroos, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, Ceballos

Penyerang: Benzema, Bale, Lucas Vazquez

Jadwal La Liga Sabtu (9/9)

18.00 WIB Real Madrid vs Levante

21.15 WIB Valencia vs Atletico Madrid

23.30 WIB Sevilla vs Eibar