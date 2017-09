18 Queen Bey Palsu, Kejutan Ultah untuk Beyonce

jpnn.com - Minggu lalu (3/9), Beyonce genap berusia 36 tahun. Kemarin, Selasa (5/9), ibu dari seorang putri dan sepasang anak kembar itu mendapat kejutan spesial dari keluarga dan teman dekatnya.

Di website resmi Beyonce, berjajar foto-foto yang berkonsep monokrom dengan dandanan dan pose seragam. Yakni, seperti penampilan Queen Bey, sebutannya, di klip video lagu Formation.

Sekilas, semua tampak sama. Namun, mereka adalah orang-orang yang berbeda. Ada dua mantan personel Destiny's Child, Michelle Williams dan Kelly Rowland.

Ada ibu Bey, Tina Knowles, dan ibu Jay Z, Gloria Carter. Bahkan, ada putri mereka, Blue Ivy Carter, dan mantan ibu negara AS, Michelle Obama!

Mereka mengenakan kaus sabrina hitam dan statement necklace bernuansa etnik. Separo wajah ditutup dengan wide brim hat hitam yang trademark Beyonce.

Rambut dikepang dua memanjang plus polesan dark lipstick. Total, ada 18 orang yang ’’menyaru’’ menjadi pemilik 22 trofi Grammy Awards tersebut.

Beyoncé's family & friends incl. Blue Ivy, Ms. Tina, Michelle Obama & Serena Williams paid tribute to #Formation in honor of her birthday. pic.twitter.com/hUfQWLsAxx — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) September 4, 2017