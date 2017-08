2 Kali Masuk Majalah Time, Seperti ini Cara Inul Daratista Ajak Pengusaha Berinvestasi

jpnn.com, JAKARTA - Inul Daratista menjalani sesi wawancara eksklusif dengan majalah TIME.

Diakui Inul, ini merupakan kali kedua dirinya diwawancara oleh majalah tersebut.

Karenanya, dengan bangga Inul membagikan momen saat dirinya menjawab pertanyaan dari jurnalis Time melalui akun Instagram miliknya.

Dalam video tersebut, Inul terlihat pede menjawab pertanyaan terkait bagaimana menarik minat para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Dirinya mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia.

“Indonesia memiliki banyak peluang dalam berinvestasi, berbisnis di bidang apa pun, negara budidaya yang sangat makmur dan penuh kekayaan bisa diandalkan dalam pengembangan usaha apa pun,” katanya.

“Jangan pernah takut dgn demo dan berita kerusuhan yg hanya sebagian kecil saja, ibaratkan 300 jt jiwa yg bagus yg jelek hanya 1 jtnya saja, jd gak perlu takut berbisnis di Indonesia, please welcome to Indonesia,” serunya.(zul/pojoksatu/jpnn)