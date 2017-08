2 Skenario Indonesia Lolos ke Semifinal Sepak Bola SEA Games

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Timnas Indonesia wajib menang atas Kamboja dalam laga pemungkas Grup B SEA Games 2017, di Shah Alam, Kuala Lumpur, Kamis (24/8) sore ini, jika masih ingin lolos ke semifinal.

Kans Indonesia ke 4 Besar makin terbuka andai menang dengan skor meyakinkan. Saat ini pasukan asuhan Luis Milla terpaut dua poin dari Vietnam dan Thailand yang berada di posisi satu dan dua klasemen sementara.

Karena itu, haram imbang apalagi kalah dari Kamboja. Bagaimana cara Indonesia untuk lolos?

Pertama, Indonesia harus menang dengan skor besar untuk menghindari skenario Thailand dan Vietnam bermain imbang. Minimal tim Merah Putih harus bikin selisih tiga gol ke gawang Kamboja. Dengan situasi tersebut, Indonesia punya agregat gol memasukkan-kemasukan yang lebih baik.

Skenario kedua, Indonesia bakal lolos ke semifinal asalkan Vietnam dan Thailand saling mengalahkan. Dengan hasil itu, Indonesia bahkan tak perlu menang dengan skor besar. (dkk/jpnn)

Klasemen sementara Grup B

No. Tim Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Vietnam 4 3 1 0 12-1 10

2. Thailand 4 3 1 0 7-1 10

3. Indonesia 4 2 2 0 5-1 8

4. Timor Leste 4 1 0 3 1-6 3

5. Filipina 4 1 0 3 2-9 3

6. Kamboja 4 0 0 4 1-10 0

Semifinal

Malaysia vs Runner up Grup B

Juara Grup B vs Myanmar