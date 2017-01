2017, Bu Susi: Saya Akan Melanjutkan

Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Foto dok humas KKP

jpnn.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Satgas 115 dalam setahun ke depan akan fokus dalam pemberantasan kejahatan perikanan transnasional terorganisir.

"Saya akan melanjutkan upaya pemberantasan Transnational Organized Fisheries Crime, dengan mendorong komunitas internasional untuk mengakui istilah ini melalui keterlibatan Satgas 115 dalam berbagai forum internasional," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Selain itu, pada 2017 mendatang Satgas 115 akan meningkatkan kemampuan pendeteksian, terutama dalam melakukan patroli pengawasan dari unsur gabungan, TNI, KKP, kepolisian dan Bakamla, baik di wilayah barat dan timur.

"Terutama penggunaan airborne surveillance dan satelit untuk mendeteksi pelanggaran serta pembersihan rumpon-rumpon ilegal di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Selanjutnya, KKP juga akan merealisasikan The International FishForce Academy of Indonesia (IFAI) bekerjasama dengan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

"Kami merealisasikan itu agar aparat penegak hukum memahami dan menerapkan pendekatan multidoor dan pertanggungjawaban pidana korporasi," tutur Susi.

Satgas 115 juga akan meningkatkan perlindungan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, serta melakukan uji tuntas dan peningkatan kepatuhan pajak dari pelaku usaha.(chi/jpnn)