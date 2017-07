4 Hal Paling Ditunggu di San Diego Comic Con 2017

SHARES

San Diego Comic Con telah dibuka, Jumat (21/7). Selama empat hari, expo budaya pop terbesar ini akan menyajikan berbagai hal menarik terkait film, komik, serial televisi dan video game untuk ratusan ribu pengunjung.

Ini beberapa di antaranya:

1. Presentasi Dagangan Netflix

Netflix dikenal punya serial maupun film televisi yang keren. Rilisannya selalu mendapat pujian lantaran digarap maksimal. Tahun ini, mereka bakal mempresentasikan serial baru Bright dan film adaptasi komik Jepang, Death Note. Untuk penutup hari pertama, fans juga berkesempatan menyaksikan screening eksklusif Death Note.

2. Duel Marvel Studios dengan Warner Bros

Dua raksasa penguasa franchise film superhero tersebut selalu kebagian jatah Hall H alias ruang terbesar di venue SDCC. Jamnya bisa dipastikan prime time. Warner Bros. bakal diwakili Ready Player One, film DCEU, dan film adaptasi novel Ernest Cline; Blade Runner 2049. Sementara itu, Marvel Studios hanya mencantumkan bos Kevin Feige sebagai panelis plus ’’tamu spesial’’. Panel dua rumah produksi itu bakal berlangsung pada Sabtu, 22 Juli.