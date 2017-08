4 Peristiwa Paling Mengesankan di Episode Terakhir GoT Season 7

Game of Thrones. Foto: Youtube

Game of Thrones musim ketujuh telah berakhir. Season kedelapan, yang merupakan pamungkas serial hit HBO ini, baru akan tayang 2019 nanti. Ya, dua tahun lagi!

Apa yang harus kita lakukan selagi menunggu season kedelapan? Well, ngobrol saja yuk.

Tidak salah kalau banyak media yang menyebut episode terakhir kemarin seperti roller coaster. Sebab, sebelum Viserion beraksi dengan kemampuan barunya mencebur es, kita sudah dimanjakan dengan berbagai hal. Mana yang paling menyenangkan dilihat? (c19/na)

Spoiler Alert!

Littlefinger, Akhirnya...

A Lannister always pay their debts. Haha... kata siapa? Di episode ini, kita benar-benar melihat siapa yang paling teguh membayar utang, terutama utang nyawa. Keluarga Stark. Duet maut Arya dan Sansa bersatu dan menyingkirkan Petyr Baelish alias Littlefinger yang ada di balik seluruh konflik di Game of Thrones. Dialah yang membunuh Jon Arryn, Eddard Stark, Joffrey Baratheon, dan Lysa Arryn. ’’Terima kasih atas semua pelajaran yang kau berikan padaku, Lord Baelish,’’ kata Sansa dingin dan Arya menggoreskan Needle di lehernya.

Aegon Targaryen

Kami di redaksi punya perbedaan pendapat soal momen paling memuaskan di episode 7. Sebagian menganggap pengungkapan identitas asli Jon Snow yang paling keren. David Benioff dan DB Weiss bilang, itu scene yang paling susah dibuat. ’’Well, kami harus membuat adegan yang seluruh fans sudah tahu. Bagaimana membuatnya tetap hebat dan dramatis, itu PR kami,’’ kata Weiss kepada The Hollywood Reporter. Alhasil, dibuatlah narasi Bran mengiringi percintaan Jon dan Daenerys di kapal. Adegan itu sukses menciptakan ironi. Ketika status Jon terungkap, saat itu juga hubungannya dengan Daenerys dipertaruhkan. Hei, si bekas bastard ini pemilik sah Iron Throne!

Sumber : Jawa Pos