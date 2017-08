5 Hal Paling Ditunggu di MTV Video Music Awards 2017

jpnn.com - Sepanjang sejarahnya, MTV Video Music Awards (VMAs) tak hanya tentang penghargaan musik. Acara tahunan itu juga diisi dengan drama dan kontroversi di atas panggung.

Paling fenomenal ketika Kanye West menginterupsi Taylor Swift pada 2009. Tahun ini acara digelar di arena The Forum, Inglewood, California. Sebelum menyaksikannya besok pagi WIB, ini hal yang wajib diketahui:

1. Perry Si Moonwoman

Penyanyi yang Kamis lalu (24/8) merilis klip lagu Swish Swish itu ditunjuk menjadi pembawa acara. Pada 28 Juli lalu, Katy Perry mengunggah video teaser MTV VMA 2017 di Instagram-nya. Dia mengenakan spacesuit lengkap dengan helm dan roket di kakinya. Perry melayang-layang seperti di luar angkasa. Perry menjuluki dirinya Moonwoman. ’’Saya sudah berlatih dengan MTV di zero-gravity, makan es krim astronot, dan berada di grup chat dengan Buzz Aldrin dan Neil deGrasse Tyson,’’ tulisnya pada caption. Selain menjadi host, dia dijadwalkan menampilkan lagunya, Chained to the Rhythm.

2. Lamar Pimpin Nominasi

Sama dengan MTV Movie and TV Awards yang digelar Mei lalu, MTV VMAs tak akan lagi memberikan penghargaan berdasar gender. Tak ada lagi Best Female Video dan Best Male Video. Baik musisi laki-laki maupun perempuan masuk satu kategori nominasi. Kendrick Lamar mendominasi dengan delapan nominasi. Di antaranya, Artist of the Year dan Video of the Year untuk lagu Humble.

Sumber : Jawa Pos