5 Jurus Baru untuk Mengatasi Kemiskinan

Ilustrasi. Foto: JPNN

jpnn.com - Pemerintah Kota Balikpapan sudah menyiapkan berbagai jurus untuk menanggulangi kemiskinan.

Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan Murni Supeno mengatakan, pemkot sudah memiliki program inovasi untuk menanggulangi kemiskinan.

Usulan ini sebelumnya sudah dibacakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ketika menyampaikan paparan akhir tahun, Desember lalu.

“Memang saat ini kami sudah menyiapkan beberapa program inovasi yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Walaupun kami sudah punya program penanggulangan kemiskinan dan sudah berjalan, namun bisa semakin diperkuat dengan adanya inovasi tersebut,” ujarnya saat ditemui Kaltim Post, Kamis (19/1).

Wanita berkacamata ini menyebutkan, sedikitnya ada lima inovasi yang sedang coba dipersiapkan oleh pemkot.

Pertama, program pembentukan Unit Pelayanan Terpadu penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan membentuk satuan tugas UPT.

Satgas UPT itu bertugas mendata warga miskin yang belum terdaftar agar didaftarkan.

Kedua, sistem aplikasi pengolahan data kemiskinan by name by address yang mengacu kepada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diintegrasikan dengan Disdukcapil.