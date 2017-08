64 Tahun Berkiprah, PT PP Optimistis Jadi ASEAN Class Company

PT PP. Ilustrasi/Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia baru saja merayakan hari jadinya yang ke-64 tahun pada 26 Agustus 2017 lalu.

Perseroan resmi menjadi perusahaan publik pada 2010 lalu dengan kode emiten PTPP. Perseroan saat ini terus berusaha berkembang menjadi perusahaan terbesar dalam bidang konstruksi dan investasi di Asia Tenggara.

“Kami akan terus bekerja keras dan berinovasi tanpa henti untuk mengejar keunggulan operasional yang lebih baik dengan perbaikan kapasitas engineering serta peningkatan kapabilitas keuangan demi melangkah yang jauh lebih tinggi lagi, sesuai visi baru perseroan, yakni menjadi ASEAN Class Company,” ujar Direktur Utama PT PP Tumiyana beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tumiyana mengatakan, dalam kurun waktu 64 tahun ini banyak sekali penghargaan yang telah berhasil diraih oleh perseroan baik, dari dalam negeri maupun internasional.

"Hal tersebut membuktikan bahwa perseroan bisa menghasilkan karya-karya yang spektakuler dan dapat dipercaya baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak asing," jelasnya.

Adapun penghargaan internasional yang telah diraih oleh perseroan, yakni Winner Green Building

Awards for Category Large Green Building untuk Proyek Kementerian PU Jakarta dalam acara ASEAN

Energy Awards di Myanmar pada 2016.

Kemudian Gold Award for Dual Fuel Power Plant of The Year untuk Proyek PLTDG Pesanggaran Bali 200 MW dalam acara ASIAN Power Awards di Korea Selatan pada 2016 dan Outstanding and Remarkable Contribution to the Advancement of Civil Engineering and Development in Asia untuk Proyek Kalibaru yang dianugerahi oleh Asian Civil Engineering Coordinating Council dalam acara Best Civil Engineering Project Award di Hawaii tahun 2016.

Sementara itu, pada pertengahan Agustus lalu, perseroan menerima penghargaan sebagai Korporasi Tangguh Indonesia Pilihan Alumni ITB Angkatan.(chi/jpnn)