757 Kepri Jaya v Persiraja Aceh: Tidak Ada yang Tidak Mungkin

jpnn.com, BATAM - 757 Kepri Jaya akan menjalani laga hidup mati melawan tuan rumah Persiraja Aceh dalam lanjutan pertandingan Liga 2 Indonesia 2017 Di Stadion Harapan Bangsa, Aceh, Sabtu (26/8) ini.

Meski 757 Kepri Jaya berada dalam posisi terjepit dan tidak diunggulkan, pelatih Jaino Matos masih percaya ada peluang menang untuk timnya.

"Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepakbola. Nothing is possible," ujar Jaino kepada Batam Pos, Jumat (25/8).

Klub berjuluk Laskar Melayu ini butuh kemenangan untuk menjaga asa bertahan di Liga 2 musim depan dengan merangsek ke posisi empat besar.

Kedua kesebelasan sama-sama memiliki modal positif jelang duel nanti. 757 Kepri Jaya sukses menghajar PS Timah Babel dengan skor telak 3-0 di pertandingan sebelumnya. Sementara lawannya, sang tuan rumah berhasil menggasak Persih Tembilahan dengan skor 7-0.

Sedangkan di pertemuan pertama yang dihelat di Stadion Citramas, Batam, kedua tim berbagi skor imbang 0-0.

Anak asuh Jaino datang ke Aceh dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan atas PS Timah Babel tersebut.

Namun, mencuri kemenangan di kandang Persiraja jelas tak akan jadi pekerjaan mudah bagi Gerald Pangkali dan kawan-kawan. Meski demikian, pelatih berpaspor Brazil ini meyakini kalau semuanya masih bisa terjadi di Stadion Harapan Bangsa.