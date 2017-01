9 Kunci Sukses dari Jenderal Gatot untuk Siswa SMA

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pembekalan kepada 1.000 siswa-siswi SMA peserta Wisata Nusantara Bersatu dari seluruh Indonesia di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017). FOTO: Puspen TNI

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, ada sembilan kunci meraih mimpi. Yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Great Prayer), bermimpilah setinggi-tingginya (Great Dreamer), berbuat maksimal mewujudkan mimpi (Action), selalu optimistis bahwa pasti akan terkabul (Optimist), tetap fokus wujudkan mimpi (Focus), menghadapi hambatan harus fleksibel (Flexible), harus memiliki relasi (Networking), tetap belajar (Keep Learning), lakukan semuanya dengan hati (Do by Heart).

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pembekalan kepada 1.000 siswa/i SMA peserta Wisata Nusantara Bersatu dari seluruh Indonesia di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017).

Menurut Jenderal Gatot, seluruh siswa/i SMA harus optimistis dalam berjuang meraih mimpi. Sebab suatu saat mimpi itu akan tercapai dan tetap melakukan tindakan untuk meraih mimpi itu melalui belajar dan juga harus fleksibel terhadap hambatan-hambatan yang ada.

“Terus fokus terhadap mimpimu, dan mimpimu itu besar sehingga kamu tidak bisa melakukannya sendiri dan kamu harus mempunyai great netwoork,” kata Panglima TNI seperti dirilis Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga menyampaikan, raihlah mimpimu dan ajak teman-temanmu untuk meraih mimpi bersama-sama. Karena meraih mimpi tidak bisa sendirian, tetapi jangan hanya menjadi seorang pemimpi.

“Kamu harus fokus terhadap mimpimu sepanjang masa dan setiap saat belajar dengan giat dan sungguh-sungguh serta tetap konsisten,” ucapnya.

“Di sinilah kesempatan kamu berkumpul bersama teman-teman siswa/i lain dari seluruh Indonesia dan jadikan kebersamaan ini sebagai netwoork kamu dan bersama-sama mempunyai satu visi, serta tetap harus belajar terus tentang kebersamaan dan bersosialisasi, sehingga jika semua dilakukan dengan hati maka hasilnya pasti akan meningkat,” tambah Panglima TNI.

Mengakhiri pembekalannya, Panglima TNI menyampaikan siswa-siswi Wisata Nusantara Bersatu mempunyai mimpi besar dalam meraih cita-citanya membangun negara dan bangsa ini.