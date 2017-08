Ada 100 Top Destinasi Kelas Dunia, 6 Milik Indonesia

Ratusan penari membentangkan kain Ulos Sadum sepanjang 426 meter pada pembukaan Festival Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Rabu (17/9). Foto: Aminoer Rasyid/Sumut Pos/JPNN.com Ilustrasi by: Aminoer Rasyid/Sumut Pos

jpnn.com - Laman Business Insider belum lama ini menurunkan artikel tentang daftar destinasi wisata kelas dunia. Ada 100 destinasi yang terangkum berdasar penilaian para ahli turisme kelas dunia itu.

Judul artikelnya adalah 100 Trips Everyone Should Take In Their Lifetime According to The World's Top Travel Expert yang dimuat di laman Business Insider edisi online pada 17 Agustus. Artikel itu juga dikutip laman Independent dengan pembuka kalimat yang menggelitik, yakni perjalanan ke tempat-tempat yang dirujuk itu bisa membikin iri.

Untuk menyusun daftar itu, Business Insider meminta masukan dari 20 ahli travel yang terdiri dari para blogger, penulis, hingga editor dari Lonely Planet (penerbit media digital panduan perjalanan), Suitcase (majalah) dan Airbnb. Pertanyaannya adalah tentang destinasi yang pernah mereka kunjungi termasuk yang berada di daftar teratas.

Destinasi-destinasi di Indonesia memang tidak ada di 10 besar. Di puncak daftar adalah Taman Nasional Virunga di Congo yang menjadi habitat gorila.

Namun, enam destinasi di Indonesia bercokol dalam daftar itu. Ada Danau Toba di urutan ke-34.

General Manager Airbnb untuk Eropa Utara James McClure menyebut Danau Toba merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dengan pulau di tengahnya yang lebih luas ketimbang Singapura.

“Anda bisa bermalas-malasan dengan ban dalam truk di danau, mengelilingi pulau dan tinggal di homestay tradisional. Tak ada yang lebih baik dari itu,” ujarnya.