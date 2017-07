Ada Jet di Soundrenaline 2017

SHARES

Lebih dari satu dekade lalu, Jet pernah memanjakan telinga remaja kita dengan lagu-lagu asyik seperti Are You Gonna Be My Girl dan Hold On yang masuk OST Spider-Man.

Nah, band asal Australia itu bakal menyapa penggemarnya di Indonesia. Tepatnya di Soundrenaline 2017 di Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali, 9–10 September mendatang.

’’Tanggal pastinya belum diputuskan,’’ kata Novrial Rustam, managing director Kilau Indonesia, penyelenggara Soundrenaline 2017, di Baxter Smith, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin (11/7).

Menurut dia, band beranggota empat personel tersebut datang ke Indonesia khusus untuk tampil di Soundrenaline.

Selain Jet, ada satu band asing yang akan menggebrak festival musik rock top tersebut. Namun, promotor belum mau mengumumkannya. Kejutan, katanya.

Tetapi, Rustam meminta fans tidak hanya menunggu-nunggu penampilan band internasional. Sebab, Soundrenaline ke-15 nanti lebih ingin membuat panggung bagi musisi dari tanah air.

Tahun ini festival musik terbesar se-Asia Tenggara itu mengusung tema #UnitedWeLoud yang mengajak para penikmat musik untuk saling menghargai keragaman. Khususnya mengekspresikan diri dan berkarya.

Salah satu caranya adalah membikin penampilan kolaborasi antarmusisi. ’’Ini tantangan buat penyanyi untuk membawakan lagu yang kurang comfortable buat mereka. Jadi, harus berani keluar dari zona nyaman,’’ tutur Nikita Dompas, music director.