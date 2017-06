Ada Mr. E, Laudya Sudah Move On dari Keponakan Jusuf Kalla?

SHARES

jpnn.com - BATAL diperistri Afie Kalla, keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tak membuat artis peran Laudya Chintya Bella terpuruk.

Terbukti, dia kini sudah move on dan memiliki pujaan baru berinisial E.

Sosok E memang tidak dijelaskan secara gamblang oleh pemain film Surga Yang Tak Dirindukan itu.

Tapi dia sudah memamerkan pria yang diduga kekasihnya itu melalui Instagramnya pada Minggu (4/6).

"I am blessed and thank you Allah for everyday, everything and E. #alhamdulillah #bimillah ya Allah #berkah Ramadhan," tulis Laudya Chintya Bella sebagai keterangan foto yanh diunggahnya.

Warganet pun heboh menduga perempuan berdarah Sunda itu sedang merencanakan sesuatu. Tak sedikit pula yang menanyakan siapa sosok 'E' itu.

"Who is E? Semoga yang terbaik ya cantik," tulis @roroindarti.

"Hidung yaa mancung loh itu cowo kaa @laudyacynthiabella," ungkap @vovoevitasarii.