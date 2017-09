Ada YuMi, Robot yang Bisa Selfie di JIExpo

jpnn.com, JAKARTA - Hari terakhir pameran Electric, Power and Renewable 2017 di Jakarta International Expo padat pengunjung.

Dari sekian booth yang ada, pengunjung rupanya tertarik dengan kehadiran robot YuMi (You and Me).

Robot YuMi memiliki dua tangan. Tidak hanya bisa menggantikan tugas manusia dengan risiko tinggi, robot ini bisa dipakai selfie.

"Kelebihan robot ini bisa diajak selfie loh. Jadi tangan kanannya merangkul kits, yang kiri buat fotoin kita. Namun sebelum dipakai selfie harus di setup dulu," ujar Laras, salah satu karyawan perusahaan teknologi elektrifikasi dan robotik (ABB) saat menjelaskan kelebihan robot YuMi, Sabtu (9/9).

Karena bisa selfie, banyak pengunjung terutama perempuan dan anak-anak tertarik mengabadikan fotonya bersama sang robot.

Dalam kesempatan sama, Managing Director ABB di Indonesia Mike McNelis mengatakan, pihaknya sengaja memamerkan robot YuMi yang memiliki dua tangan.

Di sejumlah negara maju seperti Jerman dan Jepang, mereka memekerjakan robot bagi industri.

Penggunaan robot ini membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan jarang membuat salah.