Adidas Keceplosan Umumkan Nomor Ibrahimovic di MU

jpnn.com, MANCHESTER - Zlatan Ibrahimovic makin dekat kembali bergabung dengan Manchester United. Sinyal makin jelas, usai perusahaan olahraga Adidas, mengumumkan nomor baru Ibrahimovic di MU.

Adidas seperti memberi petunjuk, entah disengaja atau tidak. Di website resmi mereka (versi US), tersedia dua opsi shirt nomor sepuluh. Satu milik empunya yang lama, Wayne Rooney yang telah hijrah ke Everton, satunya lagi IBRAHIMOVIC.

Adidas might have jumped the gun on Zlatan's return announcement ???? pic.twitter.com/JCUvnLGh0h — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) 22 Agustus 2017