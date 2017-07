Aduhai... Paris Hilton Berpose dengan Busana Minim

SHARES

jpnn.com - Paris Hilton kembali memamerkan posenya dalam kondisi tanpa busana. Pesohor kondang itu memajang fotonya yang hanya mengenakan celana dalam hitam melalui akunnya di Instagram.

Dalam foto monokrom itu, Paris memang tak mengenakan busana atas. Hanya celana dalam dan sepatu berhak tinggi.

Paris terlihat tergeletak di lantai dan mengangkat kakinya. Sementara dua tangannya menyilang di dada untuk menutupi payudaranya.

“Like a wild flower. She's difficult to find and impossible to forget…,” tulisnya dalam foto itu. Artinya adalah ibarat bunga liar yang sulit ditemukan dan tidak mungkin dilupakan.

Foto panas Paris di akunnya di Instagram dengan 7,2 juta followers itu langsung kebanjiran reaksi warganet. Sudah 47 ribu netizen yang menyukainya.

Paris saat ini disibukkan oleh promo lagu Stars Are Blind yang didaur ulangnya. Wanita 36 tahun itu membuatnya dengan nuansa baru versi remix.