Ahok dan Pak Try Sutrisno Ketemu di Balai Kota...

Basuki Tjahaja Purnama. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com -Wakil Presiden keenam RI, Try Sutrisno bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/3).

Namun, pertemuan itu bukan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. "Ndak, ndak," kata Ahok di Balai Kota.

Try datang karena menjadi salah satu penerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2017 di Balai Agung, Balai Kota. SPT PBB-P2 itu diberikan oleh Ahok.

"Beliau (Try) mewakili masyarakat sebagai penerima SPT PBB," ucap Ahok.

Calon petahana Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, Try memiliki hubungan baik dengan ayahnya. Keduanya saling kenal ketika Try menjabat sebagai Pangdam Sriwijaya. "Zaman beliau (Try) Pangdam Sriwijaya sudah kenal bapak saya," ujar Ahok. (gil/jpnn)