Akhirnya Tiba, Taylor Swift Rilis Single Baru Hari Ini

Taylor Swift. Foto: Independent

jpnn.com - Rasa penasaran Swifties –sebutan bagi fans Taylor Swift– terjawab sudah. Taylor Swift akhirnya mengumumkan album barunya, Kamis (24/8). Album keenam tersebut diberi judul Reputation dan dirilis pada 10 November mendatang.

Menunggu dua bulan itu, Swift mengajak penggemarnya menikmati lagu pertama dari album tersebut yang diluncurkan pada Kamis (24/8) waktu setempat atau hari ini waktu Indonesia.

Swift juga mengunggah cover art album yang berwarna hitam dan putih. Tampak potret close-up Swift yang merupakan hasil jepretan fotografer fashion Mert Alas dan Marcus Piggott.

Dia mengenakan sweatshirt dengan patch zig-zag koleksi P_Jean Fall/Winter 2017–2018 dari Pinko. Penampilan edgy-nya dilengkapi kalung choker rantai. Tidak ketinggalan bold lipstik yang menjadi ciri khas. Rambutnya dibuat sedikit berombak dan basah dibiarkan terurai ke belakang.

Dengan mengusung judul album Reputation, Swift seolah menegaskan bahwa dirinya tidak bersembunyi dari kontroversi yang menyerangnya setahun terakhir.

Mulai masalah dengan Calvin Harris tentang hak cipta lagu This is What You Came for hingga konflik dengan Kanye West dan Kim Kardashian soal lirik lagu Famous. Lewat album tersebut, Swift siap merespons segala tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Sebelum mengumumkan tanggal rilis album dan lagu baru, Swift tiga kali mengunggah video pendek. Di dalam tiga video itu, terlihat ekor ular yang bergerak. Swift memang lekat dengan image ular sejak kasusnya dengan Harris dan West-Kardashian mencuat. Kolom komentar di Instagram-nya dibanjiri emoji ular dari haters.

Sempat dikabarkan bahwa Swift akan tampil membawakan lagu barunya di MTV Video Music Awards (VMAs) pada Minggu (27/8). Namun, sorry Swifties, produser VMAs Garrett English membantahnya. ’’Tak terjadi apa-apa saat ini. Itu hal hebat, tapi tidak,’’ kata English dilansir dari Entertainment Tonight.

Sumber : Jawa Pos