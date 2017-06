Aksi Demian di AGT Dicibir, Deddy Corbuzier Sampai Bilang Begini

Deddy Corbuzier. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Aksi Demian Aditya dalam acara America’s Got Talent (AGT) 2017 mendapat pujian dari sejumlah pihak.

Meski begitu, tak sedikit pula yang justru mencibir aksi Demian. Sayangnya, kebanyakan yang mencibir aksi suami Sara Wijayanto itu justru dari warga Indonesia.

Hal itulah yang membuat mantan pesulap Deddy Corbuzier kecewa. Deddy sedih sekaligus kesal lantaran aksi menegangkan Demian dicibir.

“Saya benar-benar sedih dengan mereka yang komen jelek,” ucap Deddy Corbuzier dalam video yang diunggahnya lewat YouTube.

Bapak satu anak itu mengatakan, seharunya apa yang dilakukan Demian di AGT 2017 mendapat apresiasi dari netizen, bukan malah menghujatnya.

“Kalau Anda mengatakan Anda tahu caranya (Demian melakukan sulap) bagaimana, Anda mengatakan bahwa dia tidak bagus di sana, Anda mengatakan bahwa istrinya lebay, Anda mengatakan bahwa dia nyogok supaya bisa masuk di sana," paparnya.

Karena itu, pria berkepala plontos ini meminta agar mereka yang menganggap remeh bisa lebih hebat dari Demian.

"Show me what you can do (tunjukkan kepada saya apa yang bisa Anda bisa lakukan),” tantang Deddy.(zul/ps/jpnn)