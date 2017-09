Aksi From Zero to Hero Marcus Rashford Bawa Inggris Atasi Slovakia

jpnn.com, LONDON - Tepuk tangan meriah menemani langkah Marcus Rashford saat keluar dari lapangan Stadion Wembley, Senin (5/9) dini hari WIB. Pada laga Inggris vs Slovakia, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA Grup F, Rashford digantikan oleh Danny Welbeck di menit ke-84.

Tepuk tangan tadi mengapresiasi penampilan Rashford, from zero to hero. Dari bukan apa-apa, dicemooh menjadi pahlawan. Gara-gara pemain Manchester United itu, Inggris kebobolan dan tertinggal dari tamunya di menit ke-3.

Namun berkat umpan Rashford dari sepakan pojok di menit ke-59, Inggris menyamakan skor lewat Eric Dier. Rashford kemudian mencetak gol penentu di menit ke-59.

Kemenangan 2-1 ini membuat The Three Lions semakin dekat dengan Piala Dunia 2018. Dalam dua laga sisa, Inggris akan menjamu Slovenia pada 5 Oktober mendatang dan kemudian menantang tuan rumah Lithuania pada 8 Oktober. Kemenangan atas Slovenia akan memastikan The Three Lions melenggang ke Rusia.

Sementara itu, posisi runner-up untuk play-off masih sengit lantaran ada tiga tim yang bersaing yakni Slovakia, Slovenia, dan Skotlandia. Saat ini Inggris berada di puncak dengan 20 poin. Disusul Slovakia dengan 15 angka dan Slovenia serta Skotlandia yang sama-sama mengoleksi 14 poin.

Kemenangan tersebut juga menjaga rekor Inggris tak pernah kalah dari Slovakia. Dari enam pertemuan, The Three Lions menang 5 kali dan imbang sekali, tanpa pernah mengalami kekalahan. (epr/jpc/jpnn)

SUSUNAN PEMAIN

Inggris: Joe Hart, Gary Cahill, Ryan Bertrand, Kyle Walker, Phil Jones, Dele Alli (Livermore 90'), Jordan Henderson, Eric Dier, Marcus Rashford (Welbeck 84'), Alex Oxlade-Chamberlain (Sterling 83'), Harry Kane Pelatih: Gareth Southgate