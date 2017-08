Aktor Belanda Perankan Musuh Aladdin

SHARES

jpnn.com - Film live-action Aladdin kembali mendapatkan pemain baru. Aktor Marwan Kenzari bakal ikut bermain dalam film yang digarap sutradara Guy Ritchie itu. Dia berperan sebagai tokoh antagonis Jafar dan bergabung bersama Naomi Scott yang menjadi Jasmine, Mena Massoud yang berperan sebagai Aladdin, serta Will Smith yang menjadi pengisi suara jin.

Terpilihnya Kenzari memperoleh reaksi positif. Aktor berdarah Belanda dan Tunisia tersebut dianggap bisa mewakili sosok Jafar yang jahat. Bonusnya, dia hadir dengan tampilan fisik yang keren.

Sebelumnya, Kenzari dikenal sebagai lawan main Tom Cruise di The Mummy (2017). Pria 34 tahun berkebangsaan Belanda itu juga bermain di Ben-Hur (2016). Di film barunya yang tayang pada November mendatang, Murder on the Orient Express, dia mendapat peran besar.

Versi reboot Aladdin saat ini memasuki tahap pengumpulan pemain. Naskah sudah digarap John August (penulis Big Fish). Sementara itu, Dan Lin yang menjadi produser dua film Sherlock Holmes Ritchie untuk Warner Bros. kembali duduk sebagai produser. Namun, jadwal rilis belum diumumkan.

Banyak fans yang sudah tak sabar mengingat versi animasinya (1992) dulu begitu booming sampai memenangkan dua piala Oscar kategori music score dan lagu terbaik untuk A Whole New World. Sebelumnya, peran Jafar diisi aktor Jonathan Freeman yang mengisi suara untuk versi animasi dan berada di video, games, hingga panggung Broadway.

Selain itu, Disney menyampaikan bahwa mereka mengontrak bintang Saturday Night Live, Nasim Pedrad, untuk bermain sebagai Mara, pelayan dan teman Jasmine. Untuk live-action yang lain, yaitu Lion King, pemeran baru yang didapat adalah aktor Chiwetel Ejiofor yang mengisi suara Scar. (adn/c16/ayi)