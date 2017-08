Akun Instagram Istri Dibobol, Sultan Djorghi Ancam Lapor ke Polisi

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Sultan Djorghi sedang kesal. Sebab, akun Instagram istrinya, Annisa Trihapsari dibobol orang tak bertanggung jawab.

Akun milik perempuan kelahiran Jakarta, 41 tahun lalu itu dimanfaatkan hacker untuk dijual kembali lantaran memiliki 179 ribu pengikut.

Dia mengetahui hal tersebut saat melihat akun sang istri diubah oleh pelaku untuk menipu calon korbannya.

“AKUN INI DIJUAL. Dijual Akun Ini harga??? Via Pulsa. Bila Anda Berminat Kirim Kami Pesan "DM" No Tipu & No Php. Jujur Itu Indah," tulisan yang tertera setelah diubah oleh hacker.

Tak terima dengan ulah hacker, Sultan pun sengaja mengunggah potret akun sang istri di Instagram pribadinya dengan tulisan mengancam. "Saya minta tolong kembalikan account instagram istri saya kalau tidak mau berurusan dengan pihak berwajib @instagram," tulis Sultan.

Hingga kini, akun dengan nama anissahapsari529ars itu tidak dapat dibuka sama sekali. Pihak Instagram pun menyatakan akun tersebut telah rusak atau sengaja dihapus oleh sang pemilik.(Jlo/jpnn)