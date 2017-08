Akun Medsos Barcelona Diserang, Nasib Angel Di Maria?

jpnn.com, BARCELONA - Raksasa Catalan, Barcelona mengonfirmasi bahwa akun media sosial mereka diserang, Selasa (22/8) malam, setelah muncul pengumuman perekrutan Angel Di Maria.

Di akun Twitter @FCBarcelona disebutkan, Barcelona sedang berusaha menyelesaikan masalah secepatnya. "Terima kasih atas kesabaran Anda," bunyi pernyataan tersebut.

Barca mengklaim kena retas usai muncul postingan berbunyi Welcome Angel DI Maria to FC Barcelona! #DiMariaFCB. Postingan tersebut kini sudah hilang.

Di Maria memang menjadi salah satu incaran pasukan racikan Ernesto Valverde. Terlebih jika Philippe Coutinho gagal direbut dari Liverpool, Di Maria menjadi target utama.

The Telegraph melansir, sebuah grup yang menyebut diri OurMine mengaku bertanggung jawab atas peretasan medsos Barcelona. Selain di Twitter, kabarnya Facebook milik Barcelona juga kena serang.

OurMine dilaporkan juga bertanggung jawab atas serangan yang pernah menimpa Marvel, WWE, HBO dan Playstation. (adk/jpnn)

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 Agustus 2017