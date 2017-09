Alamak! Nicki Minaj Sukses Bikin John Mayer Kelabakan

jpnn.com - Penyanyi John Mayer terkenal sebagai playboy kelas kakap. Katy Perry, Kim Kardashian dan Taylor Swift adalah beberapa artis ternama yang masuk dalam daftar panjang bekas teman kencannya.

Namun pengalaman Mayer menaklukkan para wanita ini ternyata belum cukup untuk 'menghadapi' Nicki Minaj. Satu baris kalimat dari pelantun Anaconda ini langsung membuat Mayer tak berkutik.

Dilansir dari ET Online, Minggu (10/9), hal ini diketahui dari cuitan Mayer di akun Twitter miliknya.

"Aku setiap hari menghabiskan waktu yang tak terukur untuk memikirkan apakah Nicki Minaj bakal menyukaiku atau tidak," tulisnya.

I spend an inordinate amount of time per day wondering if Nicki Minaj would like me or not. — John Mayer (@JohnMayer) September 8, 2017