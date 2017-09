All American Final Pertama Sejak US Open 2002

jpnn.com, NEW YORK - Pertama kali sejak 2002, US Open di nomor putri akan menghadirkan all American final. Sloane Stephens dan Madison Keys bakal mengulang sejarah saat Williams bersaudara, Serena dan Venus duel di partai puncak.

Stephens dan Keys baru pertama kali ini tampil di final Grand Slam. Stephens melaju ke final usai menyingkirkan unggulan 9, Venus Williams. Petenis non-unggulan itu meraih kemenangan dalam tiga set yakni 6-1, 0-6, dan 7-5. Sementara itu, Keys menyusul Stephens usai mengandaskan mimpi Coco Vandeweghe dengan dua set langsung 6-1 dan 6-2.

"Ini bukan sekadar saya dan Keys, melainkan Amerika Serikat secara keseluruhan. Tenis di AS telah kembali bangkit," sebut Stephens seperti dilansir BBC.

"Saya tak peduli dalam turnamen lain berikutnya saya akan mengulang pencapaian ini atau tidak. Pastinya, saaat ini saya bangga dan merasa terhormat bisa mengharumkan AS," imbuhnya.

Sloane Stephens. Foto: AFP

Stephens sendiri baru kembali tampil usai sebelas bulan absen lantaran mengalami cedera kaki. Dia terjun di Wimbledon tahun ini. Dua bulan kemudian, dia berhasil meraih 14 kemenangan dalam 16 penampilan dan mencapai final turnamen mayor untuk pertama kalinya.

"Saya tak bisa berkata-kata lebih banyak lagi untuk menggambarkan perasaan saat ini. Apakah ada seseorang yang bisa menjelaskan pencapaian comeback saya, tentu saya akan berterima kasih. Saya berhasil menggapai dua semifinal dan kini final, saya tak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya hanya bekerja di lapangan," pungkas Stephens.