All-Out di 40 Hari Terakhir, Sandi Yakin Berbuah Manis

Paslon Pilkada DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Foto: dok.JPNN

JPNN.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku puas dengan kinerja tim suksesnya yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera.

Dikatakan Sandiaga, dirinya sudah berkordinasi dengan timses guna meningkatkan kegiatan kampanye-kampanye yang lebih besar dengan dihadiri oleh 500-1000 warga Jakarta di setiap titiknya.

Bahkan rencananya Anies-Sandi akan mengadakan kampanye akbar di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (8/1) mendatang.

"Insya Allah akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto karena itu tandanya sudah kick off-nya," kata Sandi usai kampanye di Jalan Al-Mubarok Raya RT 01/ RW 08, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (5/1).

Selain itu, kata Sandi, akan ada kampanye besar di sejumlah titik dengan menghadirkan jurubicara, juru kampanye, dan timses pasangan Anies-Sandi untuk menyerap aspirasi warga.

"Saya titip pesan bahwa konteks dengan masyarakat one on one itu bagaimana mendengarkan keluhan, jangan sampai pudar karena itu kita menyerap aspirasi warga.

Ditambahkan Sandi, mendengar dan berdialog langsung dengan warga jauh lebih efektif.

"Saya yakin elektabilitas kita akan meningkat dalam waktu 40 hari ke depan," pungkasnya. (ipk/rmol)