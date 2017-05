Allegri: Ingat, Juve Belum Lolos ke Final

Max Allegri. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, TURIN - Pelatih Juventus Massimiliano 'Max' Allegri telah memperingatkan skuatnya, bahwa mereka harus bermain all out saat menjamu AS Monaco, Rabu (10/5) dini hari nanti.

Juve seharusnya bisa agak tenang. Klub berjuluk Si Nyonya Tua itu mengantongi keunggulan dua gol tandang saat leg pertama semifinal Liga Champions di Monaco pekan kemarin.

"Ingat, kami belum lolos ke final. Juve harus menunjukkan kualitasnya, bahkan harus lebih baik dibanding saat di Monaco. Mereka datang ke Turin tanpa beban, jelas tim seperti itu akan memberikan kesulitan," kata Allegri seperti dilansir Football Italia.

Allegri mengungkap, timnya harus bermain agresif dan tidak melakukan kesalahan. "Kami harus memastikannya dengan kemenangan. Kami harus sampai ke Cardiff (lolos ke final)," tandas Allegri. (adk/jpnn)