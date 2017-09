Alumni Game of Thrones Perankan Paus Fransiskus di The Pope

Aktor Jonathan Pryce bakal berperan sebagai Paus Fransiskus dalam film produksi Netflix, The Pope.

Dilansir Aceshowbiz, Kamis (7/9), dia akan beradu akting dengan aktor kawakan lainnya, Anthony Hopkins yang berperan sebagai pendahulu Fransiskus, Paus Benedict

Jauh sebelum ide film ini digagas, Pryce sudah diprediksi suatu saat akan berperan sebagai pemimpin besar umat Katolik tersebut. Pasalnya, secara fisik peraih Tony Award itu sangat mirip dengan Sri Paus.

Pryce bukan kali ini saja mendapat peran sebagai pemuka agama. Dalam serial hits Game of Thrones aktor asal Wales ini memerankan karakter High Sparrow, pemimpin gerakan keagamaan yang mabuk kekuasaan.

The Pope sendiri bercerita tentang hubungan dan perbedaan visi antara Benedict dan Fransiskus. Serta bagaimana keduanya harus menghadapi masa lalu masing-masing dan juga tuntutan dunia modern demi kemajuan gereja Katolik.

Mulai dari pemilihan Benedict sebagai paus, pengunduran dirinya yang bersejarah, hingga naiknya Fransiskus sebagai pengganti akan diceritakan dalam film ini.

The Pope diangkat dari naskah teater karya Anthony McCarten (The Theory of Everything) yang juga terlibat dalam film ini sebagai penulis.

Sementara Fernando Meirelles (City of God) dipercaya sebagai sutradara dengan Dan Lin, Jonathan Eirich dan Tracey Seaward seabagai produser. (dil/jpnn)

Sumber : Aceshowbiz