Ammar Zoni Ditangkap Polisi, Ranty Maria: I Miss You

jpnn.com - Ammar Zoni sangat beruntung. Meski tersandung kasus narkoba, pesinetron itu tetap mendapat dukungan dari kekasihnya Ranty Maria.

Dukungan tersebut ditunjukkan Ranty lewat post Snapgram-nya. Post tersebut kemudian disebar lagi oleh akun @lambe_lamis.

Dalam post tersebut Ranty menyampaikan bahwa Ammar masih tetap disayang orang-orang terdekatnya. Ranty pun berharap kekasihnya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Bae..Semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung km berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, i’m always here.” tulis Ranty.

Ranty juga meminta sang kekasih tetap percaya bahwa tuhan akan memberikan yang terbaik.

“Always belive that god is good! Its all God’s plan. So learn from it. Pray. Learn. Pray. Learn. And pray. Deep inside you, you have an absolutely good heart. And thats why we all love you! I miss you.” tulis Ranty Maria.

Membaca post tersebut banyak nettizen yang bersimpati kepada Ranty. Perhatian pesinetron muda itu kepada Ammar Zony membuat mereka terharu.

“Di sinilah sbagai pasangan harus bisa saling menguatkan di saat salah satuhnya terjatuh,bukan hnya bahagia dan lagi jaya,semoga slalu seperti ini????????saling menguatkan,” komen @iiptopiyah94.