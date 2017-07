Anak-Anaknya Tak Suka Dangdut, Begini Reaksi Iis Dahlia

Iis Dahlia. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Penyanyi Iis Dahlia berusaha menerima dengan lapang dada ketika dua buah hatinya, Salshadilla Juwita dan Devano Danendra tak berminat menekuni karirnya sebagai penyanyi dangdut. Sebaliknya, Iis-sapaan akrabnya sudah cukup bahagia melihat buah hatinya bisa bernyanyi.

”Anak aku nyanyi, cuman nggak mau nyanyi lagu dangdut,” ujarnya ketika ditemui di KFC kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Sebagai penyanyi senior, Iis sengaja tak mau memaksakan kehendaknya. Dia berharap kedua anaknya memilih karir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

”Gua juga gitu dulu nggak mau nyanyi dangdut. Walaupun dicekokin terus,” kata artis kelahiran Bongas, Indramayu, 29 Mei 1972 itu.

Iis menegaskan mulai menyukai dangdut ketika dirinya mulai keasikan menyaksikan film India. Dan itu karena ayahnya suka menyaksikan film india.

”Nah kenapa suka karena suka nonton film India sama papi,” jelasnya.

Tak salah di album terbarunya berjudul The Best Of Iis Dahlia. Istri dari Satrio Dewandono menghadirkan dua lagu india sebagai bonus track.

Lagu tersebut berjudul Tum Hi Ho (Demi Kamu), Sun Raha Hai (Saat Kurindu). ”Kalau India aku suka apa lagi Sharukh Khan,” tegasnya.

Di album The Best of Iis Dahlia berisi 12 lagu. Semuanya terdiri dari lagu lama yang diarransemen ulang dan dan juga sejumlah lagu baru yang makin menjujjan kematangannya berkarir.