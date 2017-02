Anak Denada Sudah Panggil Papi ke Ihsan

Alhamdulillah. Terimakasih atas rezeki dari Mu ini ya Allah. Tiada kami berdaya apapun tanpa kebaikan dan belas kasih Mu semata. Berikanlah ridho dan keberkahan Mu atas rumah baru kami ini ya Allah ya Tuhanku dan kepada kami semua yg tinggal didalamnya. Amin YRA ????????? Terimakasih Abang @ihsantarore utk semuanya. Baru balik umroh badan capek, jd makin capek ga tuh gendongin Shakira? Hehehe ???? #cintaterbaik #alhamdulillah #bismillah #kerjalagiyuk #bangunanbelomselesai #hehehe ????

A post shared by Denada Tambunan ???????? #KING (@denadaindonesia) on Jan 21, 2017 at 2:16am PST