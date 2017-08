Anaknya Diincar Pedofilia, Nafa Urbach Ngamuk di Medsos  

Tak terima dengan perlakuan netizen terhadap putrinya, Mikhaila Lee Juwono, membuat Nafa Urbach emosi. Dia pun mengancam akan mencari pemilik akun yang memberikan komentar tak patut pada anak semata wayangnya itu.

Emosi Nafa tersulut bermula dari berita sebuah situs berita yang memberitakan tentang kecantikan anaknya. Tak disangka, berita itu menuai komentar tak mengenakan.

Banyak netizen yang menuliskan ‘loli’, loli sendiri kependekan dari lolita complex bermakna seseorang yang memiliki obsesi pada anak-anak di bawah umur.

“Harii ini ada berita mikha di showbizz dan saya mendapati banyak sekali pedofilia yg coment disana !!!! saya akan carii kalian semuaaa dan saya yakin banyak ibu-ibu yang lain akan setujuu dan bergabung dengan saya !!!, yang punya ke ahlian It please DM ke saya !!,” tulis Nafa Urbach sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Minggu (13/8).

Istri aktor Zack Lee itu pun mengamuk dan membalas beberapa komen tak patut itu dengan ancaman akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena menganggap tindakan tersebut termasuk pedofilia.

“Whos with Me ????? dont u ever mess with mothers / maafkan saya kalau kata kata saya sempet kasar , saya begitu maraaaaahhh dan begitu naik darah hingga saya tidak bisa kontrol kata kata saya ! tapi saya tetep akan cari mrk smuaaa,” lanjut Nafa pada postingan berikutnya.