Andi Soraya Diam-Diam Sudah Nikah Lagi?

Andi Soraya. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - USAI bercerai dari Rudi Sutopo pada 2015 lalu, artis peran Andi Soraya dikabarkan telah menikah untuk ketiga kalinya.

Kabar itu diketahui lewat unggahan salah satu akun gosip di Instagram, @lambe_lamis.

Akun gosip itu memajang foto Facebook Andi Soraya bernama Blue Sunset.

“Eh ini suami baru mbak Andi Soraya. Ternyata udah lama yes nikahnya. Mintje yang kudet nih. Semoga sama yang ini langgeng ya mbak. Amiin,” tulis @lambe_lamis sebagai keterangan foto yang diunggahnya, Senin (30/5).

Dalam foto tersebut, Andi memang terlihat bersama seorang pria di meja makan hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

"We've came to the place where love first found us. 'Happy 1st wed Anniversary' feb 21," tulis Andi Soraya sebagai keterangan foto yang diunggah pada 21 Februari lalu.

Kabar yang tak terduga itu pun langsung mengundang komentar netizen. Banyak yang tak menyangka Andi Soraya sudah kembali menikah.

“Lhooo? Ijk juga baru tahu deseu sudah nikah. Perasaan kemaren masih rebut sama mantan suaminya masalah mobil yess. Tapi deseu emang cantik sih, hot momma hi hi,” kata @sarahazalea.