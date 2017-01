Anies-Sandi Berkomitmen Tolak Reklamasi demi Lingkungan

Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melakukan siaran di salah satu radio yang terletak di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa, (10/1).

Saat siaran calon wagub yang berpasangan dengan Anies Baswedan itu bercerita mengenai program unggulannya bila terpilih menjadi pemimpin ibukota, yakni One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE).

Tak hanya itu, kata Bang Sandi, dirinya akan memberikan nuansa baru bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan usaha mikro, dan pedagang yang saat ini ingin memajukan dagangannya tapi terkendala perizinan, dan masalah SDM yang kurang dan masalah permodalan," kata dia.

Selain itu, dirinya juga diminta menjelaskan mengenai isu persoalan lingkungan hidup di Jakarta.

Menurut dia, bersama Anies Baswedan dirinya berkomitmen dan memastikan persoalan lingkungan hidup bukan hanya wacana melainkan program yang kongkret.

"Kami melihat salah satu aspek lingkungan hidup yang belum tertata adalah masalah reklamasi. Kami adalah paslon yang berkomitmen untuk menjaga keadilan kami sepakat menghentikan reklamasi," ungkapnya.

Pasangan Anies-Sandi akan memastikan persoalan lingkungan tersebut tidak akan berhenti pada implementasi tapi juga pengawasannya sampai titik terkecil.