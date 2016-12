Anies-Sandi Cuma Butuh Satu Periode Realisasikan OK OCE

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjelaskan program kewirausahaan di depan para anak muda. Foto: ist

JPNN.com - Program unggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yakni menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru akan terealisasi hanya dalam sekali periode.

"Kalau kita menawarkan program ya untuk satu periode saja, ngapain nawarin program tapi diselesaikan dua periode?" kata Sandiaga Uno (Minggu, 25/12).

Sandi menjelaskan, mengapa program 200 ribu lapangan pekerjaan baru itu dapat diwujudkan dengan waktu lima tahun saja. Karena ada target 4-5 ribu UKM di setiap Kecamatan di Jakarta, melalui pengaktifan 44 pos pengembangan kewirausahaan atau yang disebut One Kecamatan One Center for Entrepreneur (OKE OCE).

"Kami tidak melepas begitu saja para wirausaha ini, melainkan tetap melakukan mentoring dan pendampingan di setiap Kecamatan," jelas Sandi.

Sementara kata Anies Baswedan, proses di OK OCE akan sangat menentukan keberhasilan program. Sebab dari mentoring yang nantinya menggandeng perusahaan swasta maka diharapkan terjadi konversi besar-besaran para pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah hingga pengusaha besar.

"Jika banyak wirausahawan yang berkembang maka peningkatan kesejahteraan merata ke seluruh lapisan masyarakat di Jakarta, khususnya mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. (awr/rmol)