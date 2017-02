Anies Sering Dikira Sandi, Warga: Gantengnya Sama Sih

Anies di kediaman Ustaz Solmed. Foto: Ist

jpnn.com - Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambangi kediaman Ustad Solmed di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (4/2) pagi.

Kehadiran Anies, disambut riuh jamaah perempuan yang sejak pagi mendengarkan tausiyah.

Sebelum Anies memberikan sambutan, Ustad Solmed terlebih dahulu memperkenalkan calon gubernur nomor urut 3 ini.

"Jangan lupa ibu-ibu, calon gubernur kita nomor tiga," ujar Solmed yang disambut salam OK OCE para jamaah.

Dalam kesempatan itu, Anies berkisah mengenai program OK OCE (One Kecamatan, One Centre for Enterpreneurship), yang merupakan rencana Anies Sandi mengurangi pengangguran melalui pembinaan UMKM.

Anies lalu bercerita bahwa dalam beberapa kesempatan bertemu warga, Ia kerap kali dipanggil Sandi.

"Seringkali saya disapa Bang Sandi, dan sebaliknya, Bang Sandi kerap dipanggil Mas Anies," tuturnya.

Anies mengaku bingung kenapa sering tertukar dipanggil warga. Lalu ada seorang ibu bernama Fitri yang menimpali.