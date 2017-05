Anisa Rahma: Jodohnya Masih On The Way

Anisa Rahma. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Anisa Rahma pasrah melihat mantan personel girlband Cherrybelle banyak yang sudah menikah.

Dia pun berusaha untuk tidak iri belum menemukan pasangan yang tepat.

“Iya, undangan (nikah) datang terus ya dari (personel) Cherrybelle. Cuma kalau aku gimana dikasih sama Allah aja. Misal sudah ditentuin, ya tinggal cari waktunya aja,” kata Anisa Rahma saat ditemui di kawasan Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Anisa mengatakan, dirinya tidak ingin membuang waktu lama berpacaran. Dia berharap bisa menemukan pasangan yang serius menjalin hubungan hingga ke pelaminan.

“Kalau udah klik ya nggak nunggu waktu lama lagi sih. Cuma kan nggak ada yang kayak gitu. Masih on the way kali ya pasangannya. Jadi tunggu aja,” pungkas dara kelahiran Bandung itu.

Mahasiswi Institut Teknologi Nasional Bandung ini mengaku bahwa selama ini tak dilarang berpacaran oleh orangtuanya.

"Kriteria yang penting itu, pria beriman dan bertaqwa. Kalau itu sudah kepegang, bagi aku sudah cukup membawa aku ke jalan menuju surga," tandasnya.(mg7/jpnn)