Anniesa Hasibuan, Bos First Travel yang Pernah Menggebrak NY Fashion Week

SHARES

jpnn.com - Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap penipuan terhadap ribuan calon jamaah umrah oleh pihak First Travel. Kasus ini menyeret Direktur First Travel Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka.

Sebelum kasus ini mencuat, Anniesa lebih dikenal sebagai desainer fesyen berprestasi. Dia bahkan pernah mengharumkan nama Indonesia di New York yang merupakan salah satu kiblat fesyen dunia.

Lahir di Jakarta 30 Juli 1986, Anniesa sudah menunjukkan bakatnya sejak remaja. Fokus pada karya desain yang glamor dan elegan, Anniesa selalu mengangkat budaya dan warisan tradisional Indonesia pada koleksi-koleksinya.

Anniesa menggebrak New York Couture Fashion Week di tahun 2015 and 2016 dan New York Fashion Week Spring/Summer pada September 2016.

Baru-baru ini, desainer cantik ini meraih penghargaan The Most Intricate, Artistic and Creative Couture Fashion Collection dalam GSF Awards Cannes Gala.

Tahun ini, Anniesa kini juga membuat koleksi ready to wear. Koleksi ini menjadi fokus bagi Anniesa tahun ini. Sebelumnya kepada JawaPos.com, Anniesa sempat mengungkapkan cita-cita besarnya tahun ini. Sampai akhirnya dia terbelenggu kasus dugaan penipuan jamaah haji.

“Untuk tahun ini saya ingin lebih fokus ke ready-to-wear, karena sebelumnya saya hobby membuat couture, namun sekarang saya ingin membuat lebih banyak Ready-to-Wear,” ungkap Anniesa kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.

Anniesa rupanya telah bekerja sama dengan beberapa pusat perbelanjaan dan e-commerce di Indonesia, yaitu Metro Department Store Plaza Senayan dan Pondok Indah Mall, Debenhams Department Store, The Shahdan Concept Store, Zalora.com, dan MatahariMall.com.