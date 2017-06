Antoine Griezmann Tanda Tangan Kontrak Hingga 2022

SHARES

jpnn.com - Manchester United gigit jari. Antoine Griezmann telah menandatangani kontrak baru dengan Atletico Madrid hingga 2022.

Marca melansir, Griezmann tak rela meninggalkan Atletico, di saat tim yang dia bela sejak 2014 itu kena larangan melakukan transfer pemain dari FIFA

Pada Januari 2016, Atletico didenda dan dilarang mendaftarkan pemain untuk dua jendela transfer berturut-turut. Atletico dinyatakan bersalah melanggar peraturan FIFA terkait penandatanganan pemain di bawah umur.

"Akan menjadi langkah yang kotor jika saya pergi sekarang," ujarnya kepada media Prancis, seperti dikutip dari Marca.

Pemain Timnas Prancis itu juga mem-posting di media sosialnya. 'Now more than ever #Atleti,' menandakan keputusan bulat yang sudah diambil Griezmann.

Semua rumor kepindahannya ke Manchester United untuk sementara terbantahkan. (adk/jpnn)