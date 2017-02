Antrian Superpanjang di Opening H&M Pakuwon Mall

Suasana antrian opening H&M di Pakuwon Mall

SHARES

jpnn.com - Pakuwon Mall semakin menegaskan posisinya sebagai pusat fashion dan lifestyle, tak hanya untuk Surabaya tapi juga kawasan Indonesia Timur. Itu terlihat dari dibukanya berbagai brand fashion ternama. Setelah Sogo pada awal pekan lalu, kemarin (23/2) giliran brand asal Swedia, H&M yang resmi beroperasi.

Kehadiran H&M merupakan yang pertama di Surabaya, dan menjadi store ke 20 di Indonesia. ”Akhirnya kami bisa juga hadir di Kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Harapannya tentu dapat menawarkan fashion and quality at the best price in a sustainable way,” kata PR Manager H&M Karina Soegarda.

Menurut Karina, sejak hadir di tanah air pada tahun 2014 silam, H&M sebenarnya sudah ingin meluaskan ekspansi ke Surabaya. Namun, belum ketemu lokasi yang pas. ”Baru saat ada Pakuwon Mall ini kami yakin,” katanya.

Pembukaan H&M sendiri mendapat sambutan hangat dari masyarakat Surabaya. Apalagi, brand tersebut memberikan banyak voucher pada opening. Di antaranya pengantre pertama sampai 20 mendapat voucher belanja sebesar Rp 1 juta. Serta penganter ke 21 – 200 mendapatkan voucher diskon 50 persen.

Tak ayal promo itu mampu mengundang rasa penasaran masyarakat. Antrian terlihat sejak semalam (22/2) sebelum gerai dibuka! Mendekati opening pada pukul 15.00, antrian semakin mengular hingga luar mal. ”Buat seru-seruan sama temen. Apalagi aku emang tahu kualitas H&M yang bagus banget. Jadi nggak rugi deh antri lama-lama,” kata Adelia Desy, mahasiswi ITS yang antri sejak pukul 22.00 di malam sebelumnya. (JPNN/pda)