APTFF 2017 Berpotensi Datangkan Investor Pariwisata

Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

jpnn.com, JOGJA - Semangat Indonesia Incorporated yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berdampak positif.

Dukungan Kemenpar di perhelatan Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) yang digelar di Yogyakarta 5-8 September juga berpotensi mendatangkan investor.

Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten Deputi Peningkatan Ekspordan Fasilitasi Perdagangan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Sukma Ningrum.

Menurut Sukma, event yang dihadiri lebih dari 250 delegasi dari 30 negara itu punya manfaat ganda.

"Kemenpar sangat tepat mendukung acara ini. Karena mereka adalah wisman yang punya spent money tinggi, lama tinggal juga sangat panjang. Dan yang paling utama, mereka adalah para investor yang berpotensi menanamkan modalnya di tanah air. Terutama terkait pariwisata," ujar Sukma.

Seperti diketahui, Kemenpar di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Asdep Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Kemenpar mendukung acara skala internasional tersebut.

Event tersebut digelar dengan tema Trade Facilitation Innovations for Sustainable Development in Asia and the Pacific.

Sukma juga memaparkan, para peserta yang diisi oleh orang-orang dari pemerintahan, bisnis dan investor itu menanyakan potensi Indonesia di bidang pariwisata.