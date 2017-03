Ario Kiswinar: Selamat Ulang Tahun Papa, Terima Kasih..

Ario Kiswinar. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Ario Kiswinar Teguh tetap menghormati dan menghargai ayahnya Mario Teguh, meski sempat tidak mendapat pengakuan.

Buktinya, Kiswinar tetap mendoakan ayahnya itu.

Tak hanya itu, Kiswinar juga mengucapkan selamat kepada sang motivator lewat media sosial Instagram miliknya.

“Selamat ulang tahun untuk Papa, yang pada tanggal 5 Maret 2017 ini sudah berusia 61 tahun,” tulis Kiswinar dalam caption

Dalam posting-an tersebut, Kiswinar mengunggah foto dirinya saat masih kecil. Di sana tampak Mario muda tengah menggendongnya.

“Terimakasih atas 7 tahun kebersamaannya yang penuh kasih sayang dan pembelajarannya. Sampai hari ini, nilai-nilai ini tetap aku pegang dengan teguh. Ya teguh, sesuai dengan nama yang Papa berikan untukku,” ungkap Kiswinar.

“I pray and wish that gold would shower His love and forgiveness to you. Happy birthday, Pa. I miss the old you. Dari anakmu, Ario Kiswinar Teguh. #RinduAyah,” sambungnya.(ded/jpg)