Armand Maulana Bakal Meriahkan Panggung Java Jazz 2017

Armand Maulana. Foto dok JPG/JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Vokalis GIGI, Armand Maulana dipastikan akan meramaikan panggung Java Jazz Festival 2017.

Suami dari Dewi Gita ini memberikan kepastian tampilnya melalui video singkat yang di-unggah lewat akun resmi Java Jazz.

Kali ini Armand akan tampil solo di festival jazz terbesar di Asia itu.

"Who's excited to see @armandmaulana04 on stage at #JJF2017?We know we are!," tulis caption video akun javajazzfest, Rabu (24/1).

Meski jadwal tampil Armand belum diumumkan, penikmat jazz sangat menantikan perform dari penyanyi yang tengah serius menggarap proyek solonya ini.

Lewat single Hanya Engkau Yang Bisa, debut Armand di dunia solo berhasil menyedot perhatian.

Puncaknya, singel itu meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards untuk Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B/Urban Terbaik pada 2016 lalu.(mg5/JPNN)