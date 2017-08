Artis Australia Dituduh Suap Pegawai Pemerintah Demi Dapatkan SIM

SHARES

Paulini Curuenavuli, mantan kontestan Australian Idol dan bintang dari pertunjukan musikal The Bodyguard, akan menghadapi pengadilan setelah diduga menyuap pegawai pemerintah untuk mendapatkan SIM. Skip Instagram Post

Artis, berusia 34 tahun, tersebut telah membayar sejumlah uang kepada pegawai Dinas Jalanan dan Kelautan (RMS) dengan imbalan surat ijin mengemudi (SIM) yang tidak terbatas.

Kepolisian New South Wales (NSW) telah mengkonfirmasi bahwa Curuenavuli telah dikirimi surat perintah kehadiran di pengadilan pada 30 Juni dan akan menghadapi Pengadilan Negeri Mount Druitt pekan depan.

Polisi mengatakan bahwa ia akan dikenai tuduhan menyuap pegawai pemerintah, sebuah pelanggaran yang memiliki hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Pengacara Curuenavuli mengatakan: "Ia menyadari beratnya tuntutan yang ia hadapi. Tidak ada komentar lebih lanjut pada tahap ini karena masalah tersebut baru akan disidangkan di pengadilan."