Artis Korea Dikecam Karena Lecehkan Islam

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran asal Korea Selatan, Eom Hong Shik kini menjadi sorotan. Di media sosial, aksi pria yang dikenal dengan nama Yoo Ah In dikecam.

Itu lantaran foto yang diunggah di Instagram. Di akun pribadinya, @hongsick, dia memajang gambar yang dianggap melecehkan Islam.

Foto tersebut memperlihatkan dua wanita dengan mengenakan busana muslimah hitam yang lengkap dengan cadar.

Namun background pada foto tersebut terlihat 4 pria berdiri telanjang dan hanya mengenakan celana dalam.

Fajar (Jawa Pos Group) melaporkan, unggahan Hong Shik ini langsung menuai cibiran netizen dari dalam hingga luar negeri. Banyak yang memerintahkan dirinya untuk mengahapus postingan tersebut karena dinilai melecehkan Islam.

Seperti akun @lidiagunnaI menulis ungkapan kesedihannya melihat foto yang diunggah aktor tersebut.

“Feel heartbroken to see this picture, I love you very much. But I love my religion more. Please respect to your Muslim fans. (Saya merasa sedih melihat gambar ini, saya sangat mencintaimu, tapi saya lebih mencintai agamaku. Mohon hormati para penggemar Muslim Anda),” tulisnya.

“Please respect the other religion, we are different in religion, but we are same bcs we are human. (Harap hormati agama lain, kita berbeda dalam agama, tapi kita sama dengan kita manusia), celetuk akun @ _vanilla98.