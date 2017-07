Asyik, 2019 Jepara Akan Gratiskan Retribusi Wisata

Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

jpnn.com, JEPARA - Anda suka berwisata Pantai Kartini? Pantai Bandengan? Atau Benteng Portugis di Jepara? Kalau iya, Anda pasti bakal makin happy. Mulai 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Jepara akan menggratiskan retribusi masuk tempat wisata yang dikelola Pemkab.

Ya, menikmati Pantai Bandengan, tempat wisata di Jepara yang terkenal karena sering dipakai untuk festival layang-layang regional, nasional hingga internasional itu bakal makin menyenangkan.

Berwisata ke Pantai Kartini, destinasi menuju Karimun Jawa dan juga Pulau Panjang, juga bakal makin fun. Begitu juga dengan plesiran di Benteng Portugis, destinasi yang kaya dengan sejarah dan pemandangan bukit dan juga batu sedimen unik. Semua aset wisata yang dikelola Pemkab Jepara itu akan digratiskan untuk umum.

"Ini baru wacana dan sedang diupayakan payung hukumnya lewat persetujuan dari DPRD. Ini adalah kebijakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dengan pertimbangan yang seksama. Memang akan mengakibatkan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kami bisa mendapatkan gantinya dari sektor lain," kata Deni Hendarko, Sabtu (15/7).

Dari estimasinya, ada potensi kehilangan pendapatan daerah sekitar Rp 3,6 miliar setahun. Meskipun demikian, Deni meyakini jika kebijakan ini juga akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Teori Menpar Arief Yahya berupa ciptakan More for Less, you get more you pay less yang ditulis di buku Paradox Marketing akan diimplementasikan di Jepara.

“Kami ingin menggenjot kunjungan wisatawan. Ketika wisatawan yang datang banyak, tentu sektor-sektor lain akan terdorong untuk bergerak. Memang ada potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah. Tapi itu akan tertutupi dari pajak dari sektor lain seperti rumah makan hingga hotel,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Deni, dengan makin melonjaknya wisatawan, ini akan mengakibatkan pemerataan ekonomi juga bagi sektor UMKM Jepara. Mulai dari pengrajin, pengusaha kuliner, pengusaha oleh-oleh dan lainnya akan makin terserap produknya.

"Sektor lain akan meningkat, yang nenikmati nanti masyarakat juga. Dari PAD juga bisa diganti dari wahana-wahana yang akan diperbanyak dengan lebih menarik lagi," tambah Deni.